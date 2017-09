Pourquoi…

Pourquoi vivre dans l'illusion et le virtuel alors qu'on est bien réels? Pourquoi avoir peur de contacter quelqu'un qui manque a ta vie? Cette plateforme est idéale pour retrouver quelqu'un d'inconnu qui passait momentanément sur notre route et qui nous a tapé dans l'oeil trop vite c'est vrai... Mais nous qui nous connaissons déja pourquoi? A l'aube de 2018 a l'ère ou les communications règnent sur notre monde via facebook, twitter, linkedin, avec nos cellulaires intelligents,dont nous avons nos numéros respectifs nos amis communs, pourquoi toutes ces games? Les bouteilles a la mer sont facilement repérables quand bien même elles se ressemblent toutes... Pourquoi perdre une minute de bonheur sans l'autre? Par peur par perpétuel sacrifice pour épargner celui ou celle avec rien ne vas plus? Il te manque le courage celui la même qui déplace des montagnes, pourquoi laisser les années passées et se perdrent dans une rêverie sans fins? La vie est trop courte pour passer a côté d'aussi grand ne crois tu pas ? La vie c'est ici ,aujourd'hui maintenant chaques secondes qui passe est irrécupérable.. Et trop tard attend a nos portes... tu sais ce que je ressens alors pourquoi ce manque de confiance? J'ai joué toutes tes games mais c'est vraiment pas mon style et je me rend bien compte qu'on est différents la dessus alors qu'on avait les deux bien des choses a perdrent ... et peut être bien plus a gagner!? De mon côté j'ai tout essayé mais la persévérance ne suffit pas... on doit être deux a vouloir la même chose! Peut être que tu t'es dit que la zone comfort c'était plus sécuritaire? Et c'est peut être aussi ton enfer des plus ordinaires! Je ne pourrai pas choisir a ta place alors ...Je continue ma route mais je voulais que tu saches ce que je ressents vraiment!

L'étoile filante, 28 septembre 2017