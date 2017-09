Barbe de 3 jours direction Côte Vertu / Angrignon

Grand, beau et masculin. Cheveux noirs, manteau noir, jeans foncé et souliers bruns. On était tous les 2 accotés sur la porte d'en arrière... Ce fut une expérience agréable pour les yeux. :)

Admiratrice, 29 septembre 2017