A l’etoile filante concernant « pourquoi… »

Vous semblez reprocher à votre destinataire de ne pas communiquer avec vous, alors que de toute évidence, vous ne faites pas mieux. Est-ce possible que la personne à qui s'adresse ce message ne sache pas de quoi et/ou de qui il s'agit exactement? Est-ce possible qu'il n'y ait aucune "game", mais plutôt un ABYSSAL malentendu? Je crois que la seule façon d'éclaircir ce grand mystère, est de discuter face à face, ou du moins par telephone, dire tout ce qu'il y a à dire, et voir ce qui s'ensuit. Je peux m'identifier personnellement à ce message, quoique très vague. Si cela me concernais réellement, je serais absolument ravi de savoir ce qui en est, bon ou mauvais. Je vous souhaite une merveilleuse journée!

anonyme (ou pas), 29 septembre 2017