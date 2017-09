Belles lèvres et regard froid

À la femme avec les cheveux longs châtains avec un manteau en laine brun et beige, les jeans bleus pâle coupés un peu au dessus des chevilles et au sac topshop rose rentrée à place des arts et sortie a berri vers midi trente vous êtes très jolie, si vous voyez ça, passez une belle journée. En passant je suis le gars avec le manteau brun et le pull vert forêt.

F, 29 septembre 2017