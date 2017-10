A Patrick au CEPSUM.

On s'a vu presque chaque jour durant 3 ans. Je t'ai toujours remarque. Tu as devenu mon coup de coeur des le premier jour. Au debut de cette annee, on a brise la glace et on a commence de parler ensemble. Tu avais l'aire d'etre content de me voir chaque fois au gym. Maintenant, je te vois seulement une fois par semaine. Je suis toujours content de te voir chaque dimanche. J'ai commence de flirter avec toi. Quelque chose j'ai jamais fait avec un autre mec. Mais avec ton esprit ouvert tu as accepte mes petits avances. Plusieurs fois, je ne savais pas comment m'exprimer, ma langue ne marcher pas, parce que ma langue maternelle n'est pas francais. Mais, comme meme, j'ai pense peut etre j'ai eu la chance. Que j'ai trouve mon l'ame soeur. Tu m'as dit une fois que tu as sorti avec quelqu'un et mon coeur a sauter...briser. Mais, finalement tu as dis que ca n'a pas marche. phew! Aujourd'hui tu as dis, tout en sourire, que tu as rencontre quelqun autre (mec ou fille, je sais pas), et mon coeur est brise de nouveau. J'ai voulu quitter tout de suite la salle, mais j'ai reste. Tu as choisi un autre. Tu n'ai pas choisi moi. Maintenant, je dois me soigner, de reparer mon coeur briser. Je te souhait tout le bonheur que tu merite. La prochaine dimanche, je ne serai pas a la salle d'entrainement. Adieu mon amour potentiel.

Ben, 1 octobre 2017