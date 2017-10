WISSAM, L’AMOUR DE MA VIE

J’avoue au milieu de toutes les foules qui prennent le métro matins et soirs que tu m’as réellement abandonné de la plus horrible manière qui soit au monde. Le mensonge n’était pas nécessaire ni justifiable, j’ai compris à la fin que tu m’as exploité et tu as profité quand l’amour m’aveuglait et te rendait parfaite à mes yeux. Ma vie, comme la tienne, ne peut pas s’arrêter et le passé ne peut être changé mais ma douleur est si profonde qu’aucun médecin ne peut la soigner. C’est à la station « Sauvé » du métro de Montréal que je m’arrête chaque jour, et j’espère que je suis sauvé enfin de tes mensonges. Adieu la femme que j’ai aimée de la plus belle manière.

Foudil, 2 octobre 2017