Bel inconnu de la 33 nord

C'était mardi le 3 octobre 8h am, je déposais une amie au métro langelier et toi tu attendais la 33 nord.J'étais à la lumière dans ma voiture blanche et nos regards se sont croisés rapidement. Ayant aimé le premier coup d'oeil de ce beau grand homme à la chevelure abondante, barbu, portant un jean, un sac à dos son cell à la main, j'ai levé les yeux à nouveau pour croiser ton regard à nouveau et la parenthèse se referme pour poursuivre ma route. Si tu te reconnais et aimerais faire suite à cette parenthèse fait moi signe ici.

anon, 3 octobre 2017