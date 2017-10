Réponse à cricri

Bonjour, Oui tu as tout à fait raison dans ce que tu dis ,parfois l'intensité d'une émotion jamais ressentie auparavant peut surprendre et faire peur ça été mon cas et le sien je crois... Nous avons eu de brèves rencontres ici et là mais pas vraiment une vraie relation. Jamais je n'aurais étouffé ce gars dans une relation malsaine/jamais!. Je suis de nature vraiment indépendante donc bien placée pour comprendre et respecter l'autre dans son espace et sa liberté. Ça été le coup de foudre d'une vie mais je ne souhaiterais vraiment pas le mettre en cage ou le forcer à m'aimer ... cela ne m'empêche en rien de l'aimer de tout mon cœur, je souhaites qu'il soit heureux malgré le fait qu'il a fait un choix que je ne comprend pas. Merci du conseil mais notre histoire est différente de la tienne .:)

Nostalgie, 3 octobre 2017