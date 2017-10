La menteuse du métro; Kherraz wissam

Le mardi 3 octobre à 19h30 j’ai pris le métro pour rentrer vers un chez moi diffèrent sans toi. Assis dans un coin perdu j’ai repensé à toutes les belles expressions qui sortaient de ta bouche et je n’avais jamais douté qu’elles pouvaient être superficielles. Tu ne manquais jamais de charme, tu ne manquais jamais de respect mais au fond tes regards cachaient la double trahison et le mensonge parfait. Les gens se croisent dans la vie comme dans les stations de métro et finissent tous par aller dans des directions différentes, je dirais aussi que je manque de mots pour exprimer un chagrin profond comme l’océan mais pour être en paix avec moi¬-même j’ai choisi de te pardonner car je sais que le pardon fera de moi un homme meilleur. Adieu l’amour dont j’ai rêvé longtemps.

Foufou, 4 octobre 2017