À ma chère étoile filante…

Bonjour à toi bien-aimé... Ne crains rien! Ne crains pas d'être rejeté, c'est un mal pour un bien...avant même qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre, par la grâce du ciel...les grandes blessures ne se cicatrisent d'avec le temps et beaucoup d'amour! Le temps et l'amour font renaître la confiance en soi...l'art difficile d'évoluer est lié à notre capacité d'utiliser le rejet et autres épreuves pour apprendre à devenir une meilleur personne malgré le rejet... C'est pourquoi je suis là...faire du mal un bien...le comportement blessant de l'autre n'est souvent pas lui-même, mais plutôt l'expression de sa souffrance, alors que l'amitié c'est aussi de l'amour, un sourire pour dire merci, un café pour rire du bon beau temps, ça jamais fait mal à personne...ne laisse pas le rejet vous diviser, ni d'être tout ce vous pouvez être, car un jour l'un aura besoin de l'autre, dans la joie comme dans la douleur... N'aie pas peur d'être rejeté, aie plutôt peur d'être accepté pour les mauvaises raison... Un jour le rejet se rendra compte qu'il a perdu la lune pendant qu'il comptais les étoiles...parce tu as beaucoup aimé... Le Seigneur aussi a été rejeté par Amour, et pourtant il brille dans les cieux... Dans ce monde où, j'erre, nous devons nous apercevoir, toi toute vêtue de lumière, moi composé de devoir... Ma bien-aimé notre histoire se ressemble... Merci

La brunette..., 4 octobre 2017