Re: À l’étoile filante/ Nostalgie…

Je te remercie du fond du coeur pour tous tes messages et avec les détails que tu y donnes en même temps, je me sens très concerné ...J'ai beau regarder à droite, à gauche, en arrière, en haut et en bas pour voir si ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que ça s'adresse, c'est ton image qui me reviens en face. Je me suis reconnu et je t'ai reconnu, dans tes textes... À l'époque, j'avais l'impression que lorsque tu me voyais, tu prenais la "sortie de secours " pour m'éviter et cela me chagrinait... Je me faisais aussi à l'idée que tu étais sûrement en couple avec un autre monsieur... On ne se voyait pas et les rares fois où je te voyais, nous parlions presque pas, à part un petit bonjour accompagné d'un sourire... Maintenant, je comprends un peu mieux...Je suis d'accord avec toi dans tes écrits, sauf sur un point où deux...Il va falloir qu'un de nous deux, accepte de piller sur son orgueil et contacte la personne aimée dans un avenir rapproché car j'ai besoin, moi aussi, de te parler et de te rassurer ! Bonne journée, au plaisir de te revoir le plus tôt possible...xxx☺☺☺

Moi-même..., 4 octobre 2017