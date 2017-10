Re à l’étoile filante…

Votre discours me touche au plus point. Pardonner l'impardonnable est surtout un acte de courage et très digne. Vous êtes parmi les rares de ce monde qui ont vraiment compris le message universel. Qu'est-ce qu'il y a de plus irrationnel que tout simplement AIMER...d'amour, d'amitié, de fraternité, etc. Aimer pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons...c'est l'intention qui compte avant meme qu'on ait le temps d'agir afin de le démontrer quel qu'en soit les raisons. Même le plus cartésien des hommes n'arriverait pas à l'expliquer. À mes yeux...vous êtes en sorte un gardien des âmes errantes cherchant la vérité absolue...mais qui la détient celle-là ???

coeur blindé, 4 octobre 2017