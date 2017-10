Chauffeur d’autobus de la 141 mercredi le 4 octobre

Je t'ai trouvé tellement beau avec tes cheveux noirs court et ta belle barbe toute fraîche, tu es un jeune homme de peau blanche, il était environ 15h30 mercredi le 4 octobre, quand je suis sorti du bus sur mainville, on s'ai dit au revoir 2 fois. Je suis une jeune femme noire avec des cheveux bouclés, un chandail rose avec un sac rose et des jeans troué. On s'ai salué à l'entrée du bus et je suis tombé folle de ton sourire j'espère qu'on ce reverra, je me suis dit qu'avant de commencer ta journée de travail, tu devais lire métro flirt !

M. Sublime, 4 octobre 2017