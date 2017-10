Réponse à la Brunette

Bonjour, Merci pour ton gentil message on est chanceuses d'avoir vécu ça .... Ce coup de foudre est partie intégrante de nos âmes. De mon côté lors de notre dernière rencontre il a quitté avec une partie de moi qui est perdue à jamais... Mais il me reste une autre partie qui elle s'est renforcie et qui se console en se disant que c'est le destin et c'est tout . Ma vie n'est pas parfaite mais satisfaisante qui peut se vanter d'avoir tout!!!! Mais merci à toi et bonne chance :)

Étoile filante, 4 octobre 2017