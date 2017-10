Réponse à celui qui me répond sous moi même

Bonjour, De mon côté j'ai un gros doute sur le fait que tu sois celui dont je parle... Il est simple ,timide et ,vraiment low profile j'ai de la difficulté à l'imaginer me répondre ici... Mais si ton année de naissance est 1974 et que tu partages ta vie avec une femme depuis des années déjà et que tu étais en couple déjà lors de notre rencontre ? Bien il y a des chances que ce sois toi.... Et oui je serais prête à te parler et qu'on se revoient et qu'on s"expliquent ce qui nous est arrivés à ce moment-là.? De mon côté je suis la brune avec du genre assez féminine et classique à la fois, et souvent coiffée les cheveux montés en queue de cheval avec une attitude fuyante et peu jasante tellement j'étais dans une état d"émotions intense. En espérant que ce soit toi sait on jamais! La vie est une aventure imprévisible et remplies de surprises. Il fût un temps où je pensais à toi peu souvent mais je ne sais trop pourquoi ces temps ci tu es revenu en force dans ma mémoire... :)

Étoile filante, 4 octobre 2017