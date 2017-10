Mlle Cantin au métro Cartier

Je me rappelle de toi mais tu ne voudras peut-être pas te rappeler de moi, l'Asperger à l'école secondaire qui te trouvait jolie mais qui était trop gêné pour te parler. Je t'ai aperçue sur le reflet de la vitre du métro mercredi vers 15h30 à la station Cartier et je t'ai reconnue par tes pommettes rosées. J'étais juste à côté de toi mais je n'ai pas eu le courage de me tourner pour te regarder et te dire bonjour. Peu importe ce que tu penses de moi, sache que je pense à toi. À une autre fois, peut-être... ou pas.

Jocelyn, l'Asperger, 5 octobre 2017