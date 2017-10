À JR…

Merci mon coeur... Tu m'as toujours aimé, et tu m'aime encore...promesse tenue... Tu ma prouvé ton amour, tu m'as pas laissé partir dans l'inconnu... C'est pour quoi...Je t'appelle d'une contrée lointaine, ne craint rien et me promène pas des regards inquiets...tu es un asile pour moi...pour ce cri du cœur... Je t'ai toujours aimé, depuis le premier jour, et je t'aimerai toujours, rien ni personne ne pourra nous séparer, car notre Amour à résisté à tout les vents...ta récompense est grande

Ta jolie..., 7 octobre 2017