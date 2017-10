RÉ / Barde de 3 jours direction Côte vertu/Angrignon

Salut. C'est à la fois, une surprise et un réel plaisir que je me suis senti concerné par ton message. J'étais bel et bien habillé tel que que décrit dans ton message et au même endroit dans le métro ce vendredi 29 septembre. J'arrêtais pas de te regarder de temps en temps, mais un peu gêné. Écris moi à: kadersy3bis@gmail.com pour plus de détails car je lis rarement métroflirt.

Grand admirateur, 7 octobre 2017