Réponse à Érection matinale 442…

Il faut semer pour récolter... Que ce soit en actes, en paroles ou à l'écrit... Cette pensée s'applique indépendamment de notre volonté... Car la vie d'un homme peut-être comparée à, celle d'un semeur... Nous restons au niveau de nos pensées, c'est-à-dire ce que nous conservons à l'intérieur de nos cœurs, nous découvrons une évidence que chacun pensées est semblable à une graine, qui appelé à germer, à pousser, à fleurir, et à donner des fruits... Or que font la plupart des gens ? Ils vivent sans sans se préoccuper réellement de ce qu'ils sèment, ils agissent comme un jardinier fou qui sèmerait du chiendent et s'étonnerait de récolter le blé... À savoir que chaque jour nous semons une quantité énorme de pensées de toutes sortes, et parmi elles il y a des pensées de haine, de division, de vengeance... Lorsque ces pensées sont semée, il n'y a rien d'étonnant de récolter du chiendent... Au contraire, si nous efforçons de bien semer en permettant d'unir les Êtres qui s'aiment dans la joie et la paix... Nous récolteront une abondance grâce du ciel...Alors si vous voulez récolter les louanges vous devez en semer les graines... Pour permettre aux uns et aux autres de s'unir dans l'amour...excellente journée... Je vous aimes tous.... Gros câlin pour mon coeur...

La brunette..., 8 octobre 2017