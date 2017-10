Le vide

Je ressens ce vide depuis que je t'ai laissé partir sans même t'adresser la parole, il y a même pas une heure. Nos regards se sont croisés à plusieurs reprises dans ce wagon de la ligne verte. Tu es sortie à Pie-IX et j'ai vraiment hésité à te suivre. Comme je regrette mon hésitation. Tu portais un manteau vert et des pantalons noir. Tu as les cheveux blonds, légèrement bouclés. Je portais un manteau noir et un sac à bandoulière. Si tu te reconnais, contacte-moi à m.tessier@hotmail.com

Matthieu, 11 octobre 2017