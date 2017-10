QUE DE SOUVENIRS…

Pas de bus,pas de station de métro,pas de marche sur la rue.... Simplement un petit bar sympa ou on se retrouvaient souvent sans rendez vous mais pourtant... Seulement un bon souvenir de toi mon bel étranger ... Tu es un peu comme un bon film que je repasse en boucle dans ma tête pour ne pas t'oublier, je te laisses trotter dans mes pensées toujours aussi pétillant dans mon esprit de jour comme de nuit, toi champagne qui remplis mon âme d'une ivresse sans fin , mon coeur fait la fête et s'accroche a chacuns de tes sourires et de tes regards. Une image de toi figée dans le temps ,je t'ai vu passer milles fois dans la couleurs de toutes les saisons, A travers chacunes de mes larmes tu as reflété comme dans un miroir tellement d'espoir, mais pourtant ...

Ton étoile filante, 12 octobre 2017