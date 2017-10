À AB

Bonjour, Qui es tu AB? À qui tout tes beaux poèmes s'adressait? Je me sent concernée et est ce La Brunette à qui tu répondait ou à l'étoile filante ?ou une autre? car je suis une autre qui espère que ce sois toi? Peux tu donner plus de détails sur toi ou sur la personne concernée ? Quelque-chose d'unique que seul toi et cette personne connaissez ici on peut se tromper royalement sur l'identité des gens... mais ils y a des choses qui ne trompe pas avec certitude ! Je ne crois pas que quelqu'un aurais eu du temps à perdre ici avec toi!

anon, 14 octobre 2017