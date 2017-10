Rep a triste mais libéré

Ici on sait pas qui est qui? Pourquoi vous n'utilisez pas la bonne vieille méthode traditionnelle le téléphone texto ou appel au moins vous allez être sûr. Je pense que quand il y a eu autant de coup Coeur jamais la porte n'est fermée toujours entre ouverte au cas où. Prenez votre courage et affronter vos peurs et votre passé si vous voulez un avenir!

Le trèfle chanceux, 14 octobre 2017