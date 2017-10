C’est ton âme que me contamine …..

C’est ton âme que me contamine ….. Tu es toujours ma belle héroïne ….. Et tu resteras, tout le temps, la plus fine …. Faire ta connaissance est une vitamine …. Ton sourire est une réelle offre divine …. Je te souhaite une bonne pleine mine …. Du bonheur et de l’amour qui domine ….

AB, 16 octobre 2017