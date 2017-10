Comment vas-tu, aujourd’hui ma chère

Comment vas-tu, aujourd’hui ma chère…. Avec ton absence, on a de la misère…. Et sans toi, il ya plus de lumière…. Cette situation n’est que passagère …. Ton bon cœur n’a pas de barrière …. Et de te connaitre, je suis tellement fier ….abc2123@yahoo.com

AB, 17 octobre 2017