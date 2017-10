bonjour mon belle amour…

je te lis depuis un bout...tes petits secrets ...juste pour moi... je t'aime et je m'ennui de toi comme tu peu pas savoir...notre destin est ensemble...Bella luna , quand tu es prête je le suis...je rêve ...je voudrai là maintenant ...pour l`amour que je répond ... je pourrai pas vivre sans toi...je t`aime a la folie...je t`attend... j`ai hâte ...viens me parler regarde je suis là prend ma main elle est pour toi chérie...a plus... ton éternel et unique amour...gros câlins!

ton amoureux, 17 octobre 2017