Bravo! étoile filante…

Bien que je suis blessée, en ce lieu de pleurs, je reste debout, même si le vent et la pluie frappent en plein fouet, mon navire déjà abîmé par ces nombreuses tempêtes, qui me laisse hébétés et fatigués, je suis portant le capitaine de mon navire et je dois faire face à cette mer agitée, qui montre sa colère en soulevant ces grosses vagues afin que je m'abaisse devant elle, le vent fouet mon visage fatigué, seule et désemparée, trempée par cette pluie glacée, je tiens la barre de mes mains tremblant, dans ce combat pour ne pas dériver, les voiles déferlées aux vergues oublié, la mer est si rusée de rafales hurlantes d'un chant Galatée, je suis tel un navire ballotté, je reste éveillé, bien planté sur mes pieds, pour ne pas sombrer, quand je m'en irai, il ne faut point pleurer, juste envier ma douce destinée, je m'en irai, je ne veux pas te regretter, les pleurs font que passer, juste de douce pensées... Debout bien que je suis blessée pour reprendre ma destinée...

La brunette..., 18 octobre 2017