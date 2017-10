Au mannequin anonyme de WB

Nous nous sommes croisé dans le monte charge de la Place Dupuis, pour la première fois depuis le début de l'été. Toi et ton magnifique regard, tes cheveux peignés à gauche et barbe bien entretenue, ton chandail rouge vin et manteau gris. Grâce à la demoiselle qui est rentrée en même temps que toi et a retenu la porte, j'ai pu profiter de ta sublime proximité le temps de quelques étages. Je doute que tu lises ces quelques lignes, et encore moins que tu aies remarqué ma présence considérant que je suis quelconque en comparaison à toi, mais sache que de te revoir a eu l'effet d'un baume sur ma journée qui avait mal commencé. Merci !

Dracocuivre, 18 octobre 2017