Surement , tu vas les séduire …..

Surement , tu vas les séduire ..... Tous les hommes vont s’évanouir .... Et aucun ne pourra, s’enfouir ..... De ta beauté qui va les épanouir .... Que du soleil, tu vas en jouir ..... Sur chaque rocher, tu vas, gravir .... Tu garderas le meilleur souvenir .... Profite bien, il ya que du plaisir .... Et te revoir , on va t’applaudir .....

AB, 19 octobre 2017