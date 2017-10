Beau grand mince de l’autobus 18

Je te vois chaque jours aux mêmes heures,tu portes des lunette Mawi Jim, un veston de cuir noir et tu trimbales toujours un sac. Je suis une grande brunette pulpeuse dans la trentaine. À part de t'observer du coin de l'oeil, je me régale avec mon bouquin; Le comte Dracula. Je trouve que tu as l'air mystérieux et j'aimerais bien faire ta connaissance. J'ai remarqué tes mains, elles ont l'air douces et j'adore tes beaux grands doigts effilés. Si intéressé fais moi signe, je te cuisinerai une bonne bouffe maison avec du bon vin. Repas que nous prendrons à la lueur de chandelles en discutant de tout et de rien, afin de faire amplement connaissance. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles xox

La femme chat., 19 octobre 2017