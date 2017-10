Rep @AB

Merci je vais bien , toi aussi j"espere ? comme toujours ,je suis vêtue de courage,coiffée de persévérance ,chaussée de patience et parfumé d'espoir,... Je regarde les étoiles en me disant que bientôt viendrais notre plus douce rencontre ... Tu sais je suis la même depuis le dernier jour où tu m"as vue je n'ai pas changé, et mes sentiments pour toi non plus malgré le temps qui a passé si vite ... Je ne sais pas trop comment t"approcher aujourd'hui car je n"ose pas te déranger.... Comment faire? Dis moi où et comment merci xxx

L'étoile filante, 19 octobre 2017