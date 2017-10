Ligne verte

La fille qui portait tout noir avec des lunettes et un sac de couleur maron, tu t'es embarquer au métro Pi9 avec moi ce matin à 7h et ont se regardaient et après tu es venu t'arrêter à mes côtés et en plus tu manipulais ton téléphone Samsung et en fin je suis decendu à leonel groulx. C'est pour te dire que tu as rendu ma journée agréable. si tu te reconnais repons moi. Merci beaucoup

Jeune en casquette, 20 octobre 2017