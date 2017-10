Re à une étoile filante/19 Octobre…

Merci pour ce si gentil message, peut-importe que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, ça me ressemble un peu ! Tu lui fais comprendre que tu tiens à lui réellement et qu'il n'est jamais bon de réagir sur un coup de tête, comme il l'a fait ! Ah mon Dieu, "Comment oublier à jamais, quelqu'un qu'on a toujours aimé ?????"(citation de Marcel Proust)...Hier soir, vers 21h30, quand je suis sorti dehors, il y avait une odeur parfumée qui me suivait partout où je me déplaçais, c'était assez agréable mais quand-même étrange, on aurait pensé que cela venait du ciel ! :) Peut-être qu'un jour, vos chemins vont se recroiser, parlez-vous, il n'y rien de mieux qu'un bon dialogue ...Merci encore pour tes bons mots et bon week-end...:)

Anon..., 21 octobre 2017