A (mon amoureux)

C'est ta Bella Luna qui s'ennuie énormément de toi et qui ne s'en peut plus d’être loin de toi. Moi non plus je ne pourrais vivre sans toi, je t'aime à la folie.Je sais que le destin nous réunira dans un futur prochain. J'ai hâte d'entendre tes murmures à mon oreille qui ne cessent de me dire je t'aime. Oui je le veux je prends ta main. Viens vers moi mon cœur est tout ouvert pour toi ! Gros bisous je t'attends avec impatience xoxoxoxoxoxo

Ta Bella Luna, 23 octobre 2017