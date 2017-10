Grand jeune homme, métro Jean-Talon

Lundi 23 octobre. 7h55 / 8h. Metro Jean-Talon. Je t'ai remarqué au coin de la rue Chateaubriand et Jean-Talon. Je me rendais au métro Jean-Talon et ta stature, ta grandeur m'a frappée. C'est alors que tu as pris le même wagon que moi. J'étais appuyée à la porte et toi, de biais, en face, à ma droite. Je portais un manteau à capuche noir, un sac de couleur caramel et un autre, avec mes documents et ordinateur, de couleur noir à pois multicolore. Je suis grande et ai les cheveux au carré bruns, yeux bruns. Tu portais un manteau sport de marque Colombia, gris/bleu/marine si mon souvenir est bon, cheveux courts châtains clairs, yeux bleus, lunette. 6'3 ou 6'4". Tu regardais un peu partout, puis vers moi. J'ai sorti un document et tu as sorti de ton sac une chemise à document orange. Nous avons croisé souvent nos regards, puis, à Berri-UQAM, nous sommes sortis. Tu m'as laissée. Nos chemins ont divergé pour se recroiser à la jonction de la ligne verte (je me dirigeais vers Honoré-Beaugrand). Puis, tu t'es retourné et nous avons échangé un long dernier regard. Si tu as envie de me retrouver, tu peux m'écrire ou être au métro Jean-Talon vers 7h55.

Sophie, 24 octobre 2017