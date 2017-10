Celui qui arrose sera arrosé…

Prêcher dans le désert là où les cœurs ne cessent de sécher, taché par l'excès de péchés... J'étais comme une terre asséchée espère la pluie, et j'ai prié viens! Oh viens, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie! Viens! Viens par ton souffle animer la terre que je suis! Et enfin elle est tombée dans mon cœur, j'avais prié pour une goutte d'eau, c'est une fontaine qui a jailli, et mon coeur étant incapable d'absorber toute cette eau elle a fini par déborder... Elle jaillira jusqu'à la vie éternelle...elle est aussi pour toi mon cœur... J'ai partagé...

La brunette..., 24 octobre 2017