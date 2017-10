À la brunette

Vous pensez que nous sommes destinés à être ensemble? Basé sur un simple sentiment? Ou, pourrait-il être la loi des contraires s'attirer? Mais d'après l'expérience passée, c'est une catastrophe qui attend de se produire. Très probablement, cependant, c'est mon indisponibilité qui fait la démangeaison inrayable, car ABSOLUMENT PERSONNE n'a de chance! Pas une âme! Ce n'est que par la volonté et le destin de Dieu que cela changera pour moi, car ma vie est à mi-chemin de la porte de l'Enfer. J'ai eu trop d'expériences négatives avec l'obsession dernièrement, alors s'il te plaît, prends-toi, reçois la consolation de la famille et des amis, car je suis vraiment seul dans ma marche, à l'exception de Dieu. Les coeurs brisés sont réparables, même si certains semblent insister pour saigner à mort. J'ai déjà mon assiette remplie de préjugés ignorants, de jalousie déplacée et de petit ressentiment, alors s'il vous plaît acceptez mon rejet apologétique. Si le destin intervient, il faut avoir de la patience.

MuseDeCassandra, 25 octobre 2017