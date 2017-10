Femme à femme

Si j étais célibataire je pourrais dire que cet échange de regard m' a excité mais ça ne serait pas sage de ma part. Hihi..j ai qd même besoin de l'exprimer, c'était trop bon. Je suis monté au métro peel et descendu à berri, tu étais en face de moi, j ai aimé te devisagé tout en étant gênée. Je voulais que mes yeux te fassent comprendre que ton allure me plaisait. Je crois que tu as compris grâce au sourire que tu m'as envoyé qd je suis sortie.

Mmmmagique, 25 octobre 2017