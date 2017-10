Accompli…

Je suis âme voguant au gré des temps, je rêve de m'évader, m'envoler au gré des vents, bien que la flèche du chasseur m'ait blessée, balayé par la marée des gens, condamné à m'exiler à travers les temps, vogué dans les aires le coeur solitaire, blessé trahie par mon sang, naufragé pour surmonter et neutraliser les épreuves du temps... Pour toi l'amour je partirait en guerre et je ferait le tour de la terre, je me battrait contre la puissance des ténèbres, pour te dire la promesse que j'aurais arrachée au silence, une parcelle de vérité, la loi à fait le choix des races et la nation vorace, des peuples malheureux n'osant l'affronter devant l'atroce énigme où la raison succombe, des riches misères en pauvre galère, traumatisé par leurs descendants, fils de géant souillé par le sang, fils du clan baptisé par l'argent... Je suis une âme voguant au gré des temps, emporté par les aires et le vent...

La brunette..., 27 octobre 2017