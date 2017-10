Invisible Amour que ferais-je sans toi…

Amour affranchis je te lègue mon audace... Un esprit d'amour a transformé les cœurs, et j'ai dès aujourd'hui choisi mon héritier, il poursuivra mon œuvre en marchant sur ma trace, né comme moi pour tenter souffrir, héritage sacré qui ne peut plus périr, voilà cette force promis à ma détresse! Ah! Quel souffle épuré d'amour et d'allégresse, en traversant le monde enivra mon cœur... J'étais l'étincelle pour allumer la pensée...mon coeur serais à tes côtés dans l'ardente mêlée...

La brunette..., 27 octobre 2017