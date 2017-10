Belle africaine au métro saint Michel

Slt c le jeune homme noir qui avait un jean bleu et un pull noir. Nous sommes descendus au métro saint Michel à 22h ce samedi. Tu es africaine je crois, tu avais un pantalon vert et un sac en plastique blanc. on s’est bcp regardé dans le wagon mais je me sentais gêné de te parler. Si tu te reconnais dans cette annonce sache que tu me plais bien. On pourrait discuter. Merci Mon mail: jpalpha90@hotmail.com

Ton voisin dans le métro saint Michel, 29 octobre 2017