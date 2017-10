David le mystérieux

David. Je te croise souvant à la sortit du bus 107 à pointe Sein-Charles. J'ai entendue ton nom, c'est David. Tu es concentré, et tu as un beau sourire, mais tu es froid avec un rival. Ta chevelure qui cascade sur tes épaules, fraichement couper et huilée, m'inspire: et me fait sourire aussi. Tu coordonne ton équipe, mais tu coordone aussi mon coeur. Pourquoi pas mes souliers aussi? Tu me reconnaitra par mes espadrilles brunes coquines! Hoopla, bel hommes!

PL, 30 octobre 2017