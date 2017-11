Énigmatique grande femme métisse au magnifique dreadlocks metro crémazie 14h ven 3 nov

On est descendu ensemble du metro (direction montmorency) à la station crémazie vers 14h00, ce vendredi 3 novembre. J'ai marché derrière toi,tu as ralentis avant les escaliers roulants. On était presque côte à côte quand on montait les escaliers. Je n'ai pas osé t'abordé, tu as poursuivis ton chemin et depuis je ne cesse de penser à toi. C'est un peu utopique, mais je voudrais pouvoir avoir la chance de te parler ou de te voir à nouveau. Je peux un peu rêver! Qui sait? J'aurai peut-être un autre signe de toi. bouteillealamer@hotmail.com

Afro, 3 novembre 2017