Coach pantalon noir métro jarry

Tuque bleu chandail vert turquoise avec ton sac sport on est embarqué à jarry. On s’est échangé des regards plusieurs fois, moi j’etais toute en noir avec une tresse dans les cheveux. À Henri-bourassa tu es venu t’assoir en avant de moi on s’est regarder sans rien dire. J’aurais voulu que tu me parle.... tu m’as regardé sortir à cartier et je t’ai fait bye en espérant que tu sorte du métro. Dans les escalier j’ai regardé le metro partir et j’ai vue que tu me regardais encore. C’est tellement con de ne pas avoir osé engager la conversation..... si le destin est de notre côté une seconde fois et que tu lis ce message écris -moi. curmit71@gmail.com

anon, 9 novembre 2017