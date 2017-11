Bonjour audacieuse femme…

J’ai écrit dimanche pour te faire la grande...demande le mariage..mais aucune réponse,le silence complet alors il faut croire que même ça ne te donne pas envie de me rendre ce qui m’appartient.et bien pour le mariage je suis libéré pour le reste de ma vie avec toi...crois-moi!!!tu écris souvent que nos chemins vont se croisées j’ai hâte sinon ce sera au dernier jour aussi tu m’a pas l’âme que je possède nous sommes tout à fait différentes et tant mieux pour moi.je vais me relever encore une fois.bonne chance c’est tout ce je puisse dire et j’ai pitié de toi...la brunette.. Aussi ma belle tu n’aurais pas dû m’encourager pour me soigné l’un accident’,cancer du sein et une belle contamination, de ta part pour me faire souffrir un peut plus. Merci beaucoup...pour toi c’est ça l’amour???...

Moi qui aura essayé de te faire comprendre..., 16 novembre 2017