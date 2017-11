Belle brune café noir ce dimanche vers 4h

Tu es rentrée en présence de ton amie et vous vous êtes assises. Quand ta copine est allée commander, tu m as regardé très intensément et ça me m a gêne. J ai fais distant pour masquer mon trouble. Ton amie est revenue et j ai entendu ta voix chaude et attirante. J ai cherché ton regard en vain. Je sais que tu es française mais c' est tout. Si tu te souviens de moi le gars mince lunettes cheveux bruns mi longs, laisse un message ici je voudrais beaucoup corriger mon erreur et t offrir un café. À bientôt peut être...

L artiste ténébreux, 19 novembre 2017