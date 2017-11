Bonjour ma belle.

Ah! Mon amour,tu sais nous avons la tête dur toi et moi .pourtant il n’y a pas deux être plus amoureuse que nous.je ne souhaite que passer ma vie avec toi mais je veut pas trop rapide et je pense pouvoir changer d’idee Avec le temps. (Comme tu dis ,c’est toujours un plaisir de te voir).juste tes mots démêler de tout ce que tu m’a dite me soulagerais grandement.ne doute pas de moi je t’aime et je ne veux personne d’autre que toi sinon je resterais célibataire.je t’attend avec impatiences et c’est pas facile.p’as besion De l’université pour me parlé.a plus 😍 mon amour gros gros câlins

Celui qui t’attend désespérément., 21 novembre 2017