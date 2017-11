WOW

Que ce passe t'il mon amour? 18 ans de vie commune et tout d'un coup la flamme ce rallume comme jamais. La vie nous pousse l'un vers l'autre avec une force incroyable.Que faire dans un moment pareil? Ce laisser aller et dire oui à la vie et à nous. Notre énergie renouvelé nous rend "fou" et je dois dire que j'adore... Merci de vivre ces bons moments avec moi et je t'aime comme jamais auparavant. On va en faire ch*er du monde ma belle. JE T'AIME :)

Bleu pour sa Rose, 22 novembre 2017