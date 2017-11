Je n’y arrive pas

On dit que les coups de foudre s'estompe, pourtant, le mien pour toi a prit son élan et ne veut plus me quitter. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ton visage ne change pas pour moi. Il reste le même que dans mes souvenirs. Tu es revenu, tu as pris place ancore une fois dans mes pensées. Je voudrais tellement savoir ce que tu ressentais à chaque fois qu'on se regardait, se souriait. Je voudrais que tu me me rassure et me dit, qu'il ne se passait rien entre nous et que tout etait dans ma tête. Je sais que je t'evitais parfois, mais c'etait pour t'éviter des ennuis. J'aimerais te revoir et clarifier mais aussi, juste te revoir. Cependant, je ne sais pas si tel est le cas de ton côté.

La jeune fille mystérieuse du B-5, 22 novembre 2017