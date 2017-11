Je n y arrive pas

Est ce que tu peut données plus de détails sur là personnes et est ce que le msg et de femme au femme, ,,,,,,,tout le msg que j ai lui de toi je vais la même chose avec une femme que en échange de regarde et ça transformer en moi la même chose ,,,,,coup de foudre, ,,,bref en veut plus de détails je sens le msg est adressé à moi prk je le vie Chaque jour ,,,,,

anon, 22 novembre 2017